



Нетаниягу: в целях безопасности бюджет должен быть принят

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу во время заседания кабинета министров у Cтены Плача в воскресенье днем подчеркнул, что государственный бюджет должен быть принят "ради нашей безопасности и нашего будущего".



"Споры всегда возникают в последний момент, я верю, что мы их преодолеем. Для наших оппонентов — не развивайте ожидания, потому что вы будете только разочарованы", — добавил Нетаниягу.



Премьер-министр также прокомментировал заявления президента Палестинской автономии Махмуда Аббаса о том, что евреи не имеют никакого отношения к Храмовой горе, сказав: "Для его внимания сегодня утром мы проводим специальное заседание кабинета министров у подножия Храмовой горы, на которой Соломон построил Первый Храм. Город Давида уже был здесь 3000 лет назад. Связь еврейского народа с Иерусалимом — это связь, которую невозможно сравнить между народами".

