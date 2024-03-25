



Нетаниягу требует, чтобы США заблокировали резолюцию СБ ООН по Газе

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу отменит визит своих старших помощников в Вашингтон на этой неделе, если США не воспользуются своим правом вето, чтобы заблокировать сегодняшнюю резолюцию Совета Безопасности ООН, призывающую к прекращению огня, не обусловленному освобождением заложников, удерживаемых ХАМАСом, сообщает его офис.



Советник по национальной безопасности Цахи Ханегби и министр по стратегическим вопросам Рон Дермер собираются вылететь в столицу США, чтобы выслушать американские предложения по расширению гуманитарной помощи в Газе и альтернативы крупной наземной операции в Рафиахе.



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Поездка была запланирована по просьбе президента США Джо Байдена после его разговора с Нетаниягу на прошлой неделе, первого за месяц.

Угроза Нетаниягу отменить поездку прозвучала после того, как сегодня рано утром Дермеру сообщили из администрации Байдена, что США поддержат две отдельные резолюции ООН, одна из которых призывает к прекращению огня, а другая - к освобождению заложников ХАМАСа, по данным канцелярии премьер-министра.



Призыв к прекращению огня не будет обусловлен освобождением заложников.

