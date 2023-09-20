



Нетаниягу на встрече с Байденом: мы живем в эпоху турбулентности и опасности

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу на встрече с президентом США Джо Байденом в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН рассказал о важности дружбы между двумя странами и непростом времени, в котором мы все живем.



"Мы дружим уже более 40 лет. Наша дружба прошла долгий путь, она сможет вести нас и дальше. Мы живем не только в эпоху больших надежд, но и в эпоху серьезных опасностей. Недавно на саммите G20, в котором вы принимали участие и который возглавляли, вы говорили о большой перспективе. Вы говорили об экономическом коридоре, который соединит Азию, Ближний Восток и Европу. Такой коридор сделал бы Израиль важным центром на пути беспрецедентного процветания", - сказал Нетаниягу.



По словам главы израильского правительства, под руководством Байдена в пределах досягаемости находится возможность установить исторический мир с Саудовской Аравией, который внесет огромный вклад в прекращение арабо-израильского конфликта, примирение между исламским миром и Еврейским Государством и будет способствовать миру между Израилем и палестинцами.



Он выразил надежду на то, что вместе получится создать лучшее будущее в регионе и за его пределами, а также противостоять силам, которые угрожают этому будущему, прежде всего, Ирану.



"Я ценю вашу неизменную приверженность предотвращению получения Ираном ядерного оружия. Это очень важно. Мы можем достичь этой общей цели посредством реальной военной угрозы, разрушительных санкций и поддержки отважных иранцев, которые ненавидят этот режим и являются настоящими партнерами в лучшем будущем. Мы живем в эпоху турбулентности, эпоху быстрых изменений", - добавил он.



Нетаниягу еще раз подтвердил, что приверженность Израиля демократии никогда не изменится. Он пообещал продолжать придерживаться ценностей, которыми дорожат обе страны.



"Думаю, что, работая вместе, мы реализуем данное обещание, предотвратим опасности и создадим лучшее будущее для нашего региона и мира. Мы сможем творить историю. Господин президент, под вашим руководством мы сможем творить историю", - резюмировал Нетаниягу.