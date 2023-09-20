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Нетаниягу и Байден обсудили нормализацию с Эр-Риядом
20.09.2023 18:48 Алина Груднева

Нетаниягу и Байден обсудили нормализацию с Эр-Риядом

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и президент США Джо Байден во время встречи в Нью-Йорке приветствовали перспективы нормализации отношений Израиля с Саудовской Аравией.

"Под вашим руководством, мы сможем наладить отношения между Израилем и Саудовской Аравией", - сказал Нетаниягу.

По словам главы правительства, нормализация может привести к "концу арабо-израильского конфликта".

Байден ему ответил, что Вашингтон уже давно работает над построением более стабильного и процветающего Ближнего Востока.

 

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