



Нетаниягу и Байден обсудили нормализацию с Эр-Риядом

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и президент США Джо Байден во время встречи в Нью-Йорке приветствовали перспективы нормализации отношений Израиля с Саудовской Аравией.



"Под вашим руководством, мы сможем наладить отношения между Израилем и Саудовской Аравией", - сказал Нетаниягу.



По словам главы правительства, нормализация может привести к "концу арабо-израильского конфликта".



Байден ему ответил, что Вашингтон уже давно работает над построением более стабильного и процветающего Ближнего Востока.



