



Нетаниягу и Смотрич: Fitch подтверждает “сильную экономику Израиля”

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр финансов Бецалель Смотрич выступили с совместным заявлением, в котором приветствуют подтверждение Fitch Ratings кредитного рейтинга Израиля A+ и стабильного кредитного прогноза.



Они утверждают, что это подтверждение рейтинга “доказывает то, что мы неоднократно говорили с самого начала — экономика Израиля сильна, стабильна и устойчива благодаря нашей ответственной и консервативной политике”.



“При проверке истинных данных об израильской экономике получается картина, противоположная той, которую некоторые пытаются создать. через кампании ложной паники в новостных сетях”, - сказано в заявлении Нетаниягу и Смотрича.

