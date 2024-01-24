



НАТО заключило контракты на сумму 1,1 миллиарда евро на поставку боеприпасов

Агентство НАТО по поддержке и закупкам (NSPA) объявило о заключении двух многонациональных рамочных контрактов на общую сумму 1,1 миллиарда евро, что является существенным шагом на пути укрепления обороны и сдерживания НАТО.



Эти контракты, направленные на закупку 155-мм боеприпасов, получили компании Nexter Munitions (KNDS) и JUNGHANS Defence, что знаменует собой решающий момент в поддержке стран коалиции и повышении готовности НАТО.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Эти контракты являются прямым результатом Плана действий по оборонному производству (DPAP), одобренного главами государств и правительств на саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года. DPAP, разработанный Конференцией национальных директоров по вооружениям (CNAD), направлен на пополнение запасов НАТО и повышение уровня унификации оборудования в рамках альянса за счет трех стратегических компонентов: агрегирования спроса, расширения оборонного промышленного потенциала и улучшения оперативной совместимости и стандартизации материальных средств.



В соответствии с концепцией DPAP, NSPA взяла на себя активную роль в консолидации потребностей стран НАТО в боеприпасах в рамках коллективных закупок. Этот подход был впервые продемонстрирован 3 января 2024 года, когда был объявлен контракт на поставку до 1000 ракет Patriot™ с улучшенным наведением (GEM-T) для поддержки коалиции стран. Недавние контракты на поставку 155-мм боеприпасов развивают эту инициативу, поддерживая гаубичные платформы CAESAR и PzH 2000, широко используемые силами НАТО.

