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НАТО: Путин не проявляет готовности к миру
03.04.2023 17:10 Алина Груднева

НАТО: Путин не проявляет готовности к миру

Североатлантический Альянс не видит никаких признаков того, что президент России Владимир Путин готовится к миру.

Такое заявление сделал в Twitter генсек НАТО Йенс Столтенберг.
 
"Нет никаких признаков того, что президент Путин готовится к миру. Он готовится к дальнейшей войне", - отметил он.

По словам Столтенберга, именно поэтому члены НАТО едины в своей решимости продолжать выбранный курс поддержки Украины и будут это делать "столько, сколько потребуется".
 

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