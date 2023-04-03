



НАТО: Путин не проявляет готовности к миру

Североатлантический Альянс не видит никаких признаков того, что президент России Владимир Путин готовится к миру.



Такое заявление сделал в Twitter генсек НАТО Йенс Столтенберг.



"Нет никаких признаков того, что президент Путин готовится к миру. Он готовится к дальнейшей войне", - отметил он.



По словам Столтенберга, именно поэтому члены НАТО едины в своей решимости продолжать выбранный курс поддержки Украины и будут это делать "столько, сколько потребуется".

