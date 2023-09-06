



"Надоели идиоты": в Британии закись азота объявят вне закона

В Великобритании закись азота будет объявлена незаконной к концу 2023 года.



По словам министров, любому, кого поймают за употреблением "веселящего газа", будет грозить до двух лет тюрьмы или штраф. Для дилеров потенциальный срок тюремного заключения составляет от двух до 14 лет.



Этот наркотик является третьим по популярности среди молодежи в возрасте от 16 до 24 лет в Англии. Министры считают, что "веселящий газ" является причиной того, что подростки терроризируют местные общины антиобщественным поведением.



"Британскому народу надоели идиоты, злоупотребляющие наркотиками в общественных местах и оставляющие после себя позорный беспорядок, который должны разбирать другие. Ранее в этом году премьер-министр и я пообещали проявлять нулевую терпимость к антиобщественному поведению, и это то, что мы выполняем. Если вас поймают на использовании "веселящего газа" в качестве наркотика, вас могут оштрафовать или приговорить к тюремному заключению", - сказала министр внутренних дел Британии Суэлла Браверман.



В августе правительство изменило закон, чтобы полиция получила возможность проверять арестованных на все наркотики класса А, включая экстази.