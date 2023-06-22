



"Национальный проект" который взорвал друзскую общину



Сцены насилия с Голанских высот с ожесточенными столкновениями, стрельбой и ранеными шокировали многих граждан Израиля, которые только сейчас узнали о протестах друзов против строительства турбинных ферм. Но на самом деле это борьба, которая ведется уже много лет вокруг одного из флагманских проектов, который решило продвигать государство.



Все началось более десяти лет назад, когда Израиль решил, что ему необходимо развивать "зеленую" энергетику, поскольку он не успевает за многими развитыми странами. Было решено продвигать "национальный инфраструктурный проект" - создание ветряных турбинных ферм на Голанах. Цель проекта - производство электроэнергии экологически чистым способом.



Началось строительство 3 турбинных ферм, и за последние несколько лет в инфраструктуру уже были вложены сотни миллионов шекелей. Сегодня на Голанах уже работают две фермы с 71 турбиной, а строительством третьей фермы руководит компания Energix. Ее сотрудники связались с друзскими землевладельцами на Голанских высотах, чтобы арендовать у них землю и построить в общей сложности 21 турбину, которые должны обеспечить электроэнергией 50 000 домохозяйств. Работа над этим проектом ведется уже более десяти лет.



Ферму предполагается построить на севере Голан в сельскохозяйственных районах между деревнями Мисада Боката и Мадждаль Шамс. Сотрудники компании связались с десятками друзских землевладельцев и уже два года выплачивают им арендную плату за землю, а также заплатили более 15 миллионов шекелей налогов друзским местным властям.



В последние годы началась широкая кампания как еврейских жителей Голан, так и друзов, которые не хотят, чтобы на их земле стояли турбины. Они утверждают, что это вредит окружающей среде, животным, местному сельскому хозяйству, а также есть утверждения, не имеющие под собой никакой научной основы, что ветряки вредят здоровью.



Другой элемент сопротивления друзов на Голанах, большинство из которых еще не являются гражданами Израиля, связан с тем, что они не хотят быть частью "национального проекта" Израиля. Тот факт, что такой проект создается на территории друзов, является для них весьма проблематичным, поскольку большинство из них по-прежнему идентифицируют себя с Сирией, гражданами которой они были в прошлом.



Угрозы проекту продолжаются уже несколько лет, включая нанесение ущерба подрядчикам, работающим на объекте. После давления со стороны религиозных лидеров друзов некоторые землевладельцы попросили расторгнуть соглашения с компанией, осуществляющей проект. С другой стороны, государство объявило, что это национальный инфраструктурный проект, поэтому оно поддерживает мероприятие и содействует его продвижению.



Два дня назад начались полевые работы по строительству турбин, ведь до сих пор это были в основном инфраструктурные работы, которые включали в себя измерения и раскопки. Вчера утром 400 полицейских и десятки транспортных средств прибыли на место проведения работ.



Друзы были шокированы, поэтому вчера начались демонстрации протеста, которые также переросли в столкновения по всему северу страны. Вслед за демонстрациями на Голанах, друзы из Галилеи также присоединились к протесту утверждая, что "нанесен ущерб друзским землям". Шоссе № 6 было перекрыто на много часов, также как и основные транспортные артерии в Галилее.