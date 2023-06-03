



На Белгородщину направили элитный спецназ

Российские власти направили на территорию Белгородской области "элитных" спецназовцев. Об этом в пятницу, 2 июня, сообщает Центр национального сопротивления.



По данным Центра, в регион уже прибыл отряд 322-го центра Сил специальных операций Российской Федерации "Сенеж".



"Перед спецназовцами поставили задачи по борьбе с партизанским движением", - отмечается в сообщении.



В ЦНС подчеркивают, что в РФ нарастает паника и власти опасаются партизанского движения в регионе.



"Россияне настолько боятся партизан, что срочно были прекращены все операции данного элитного подразделения и вместо этого разместили его в приграничных населенных пунктах Белгородской области", - говорится в сообщении.



Спецназовцы должны "искать партизан и вести продиверсионную деятельность на российском пограничном".



