Москва призвала к деэскалации на Ближнем Востоке
Кремль призывает к деэскалации на Ближнем Востоке после беспрецедентного нападения Ирана на Израиль.
"Москва чрезвычайно обеспокоена эскалацией напряженности на Ближнем Востоке, призывает все страны к сдержанности", - сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
В свою очередь, постпред РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза, призвал Израиль "последовать примеру Ирана".
Однако, этим он не имел в виду массированную атаку на Исламскую Республику, которая является союзником Москвы. Таким образом он попытался призвать к "сдержанности".