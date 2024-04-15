



Москва призвала к деэскалации на Ближнем Востоке

Кремль призывает к деэскалации на Ближнем Востоке после беспрецедентного нападения Ирана на Израиль.



"Москва чрезвычайно обеспокоена эскалацией напряженности на Ближнем Востоке, призывает все страны к сдержанности", - сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.



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В свою очередь, постпред РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза, призвал Израиль "последовать примеру Ирана".



Однако, этим он не имел в виду массированную атаку на Исламскую Республику, которая является союзником Москвы. Таким образом он попытался призвать к "сдержанности".