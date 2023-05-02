



Меир Поруш премьер-министру: Выполняйте обещания, данные харедим, или уходите

Министр по делам Иерусалима и еврейского Наследия от партии "Яадут а-Тора" Меир Поруш говорит, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу должен покинуть свой пост, если он не сможет принять законы, освобождающие общину харедим от обязательной службы в армии.



Поруш обвиняет Нетаниягу в несоблюдении различных коалиционных соглашений, в том числе о дополнительном финансировании ешив и освобождении ультраортодоксальных общин от воинской службы до принятия государственного бюджета.



"Почему мы подписали коалиционные соглашения? Значит, их не будет?Я не понимаю Нетаньяху. Как долго он хочет выглядеть нелепо?" — сказал Поруш в интервью новостному сайту харедим Kikar Hashabbat. - "Почему я потрудился помочь создать эту коалицию, чтобы услышать те же оправдания от чиновников казначейства, которые мы получали в эпоху Беннета-Лапида? Почему мы потрудились провести выборы?"



Комментарии стали одной из первых трещин в значительной степени дисциплинированной ультраправой религиозной коалиции Нетаниягу.



"Когда нам не нужно будет бояться соблюдения законов об обязательной службе? И если мы должны бояться, тогда Нетаньяху должен сказать, что он не может быть премьер-министром, потому что не в состоянии дать нам то, что нужно", — сказал Поруш, добавив, что в этом случае Нетаниягу должен подать в отставку и "уйти домой".

