



Мать Голдина встречается с Папой: Я разочарована во всех политиках

ХАМАС в Газе держит тела двух убитых солдат ЦАХАЛа уже более восьми лет, один из них – Хадар Голдин. Его мать, Лия, в среду отправилась в Рим и встретилась с Папой, чтобы привлечь внимание к ее делу и добиться возвращения сына в семью для достойных похорон.



“Разочаровавшись во всех политиках и лицах, принимающих решения, которые служат только своим интересам, мы собрали все необходимые нам доказательства, чтобы показать, что закон на нашей стороне, и что он запрещается давать Газе ни копейки, ни вещи, не потребовав возвращения наших сыновей", – заявила Лия Голдин.



“Именно тогда мы решили пойти по самому простому и безобидному пути действий, который люди называют “религиозным» призывом”, – добавила она, отметив, что концепция уважительного захоронения умерших является общей для многих религий.



“В христианстве есть понятие благочестия, в иудаизме тоже. Это я имела в виду, когда встречалась с Папой, человеком мудрым и понимающим. Он сказал мне, что использует все свои каналы для освещения этого вопроса и оказания помощи”.



Голдин также сказала: “Каждая страна в мире, имеющая какие-либо рычаги воздействия на ХАМАС, должна использовать их, чтобы заставить отправить наших сыновей домой. И теперь, когда это стоит на повестке дня Папы, я чувствую, что у нас произошел своего рода прорыв".



Относительно попыток Израиля убедить ХАМАС отказаться от тел ее сына и однополчанина Орона Шауля, Голдин резко высказалась: “Я не могу сказать ничего хорошего о министре обороны Бенни Ганце, и я не буду благодарить его за все, что он сделал в этой области. Он был начальником штаба ЦАХАЛа и именно он отправил моего сына в Газу. За последние восемь лет и четыре месяца Ганц ничего не сделал. Он разрешил 20 тысячам рабочих въехать в Израиль из Газы, не потребовав взамен моего сына. Это все политические игры, и я устала от них, от всех лиц, принимающих решения, которые преследуют только свои интересы”.