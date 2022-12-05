



Малые модульные реакторы – будущее чистой энергии в Индии

Малые модульные реакторы – будущее чистой энергии в Индии



Чиновники страны призывают компании частного сектора и стартапов принять участие в разработке технологии малых модульных реакторов (SMR).



"Ядерная энергия может играть важную роль в стратегии декарбонизации, и именно в этом контексте роль ядерной энергетики будет критической для перехода на чистую энергию не только в Индии, но и во всем мире. Малые модульные реакторы мощностью до 300 МВт по своей природе мобильнее и меньше по размеру", – сказал премьер-министр Индии Нарендра Моди.