



Макрон обвиняет Путина в возвращении к "империализму"

Президент Франции еще раз защитил свое решение продолжить переговоры с Владимиром Путиным и призвал все страны открыто осудить вторжение в Украину.



"Речь идет не о выборе стороны между Востоком и Западом, а также между Севером и Югом. Речь идет об ответственности всех тех, кто заботится о соблюдении Устава и о нашем самом ценном благе: мире",— сказал Макрон, выступая на ассамблее ООН.



Одним из своих самых резких выражений он осудил действия России как "возврат к эпохе империализма и колоний", попытку заручиться поддержкой стран, которые пережили колониализм и теперь не хотят поднимать свой голос против России.



"Те, кто сегодня хранит молчание, являются соучастниками", - сказал президент Франции, стукнув кулаком по кафедре.

