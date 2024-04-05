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Макрон кажется передумал разговаривать с Россией перед Олимпиадой
05.04.2024 03:30 MIGnews.com

Макрон кажется передумал разговаривать с Россией перед Олимпиадой

Президент Франции Эмманюэль Макрон сделал заявление о вмешательстве России в проведение Олимпийских игр 2024, что пройдут в Париже летом.

"У меня нет никаких сомнений, в том числе и в плане информации", - сказал Макрон, отвечая на вопрос репортера об угрозе России Олимпийским играм.

Его комментарий, сделанный на мероприятии в Париже, посвященном открытию нового водного центра Олимпийских игр, как отмечает издание, "является наиболее явным на сегодняшний день признанием иностранных угроз безопасности игр".

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