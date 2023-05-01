



Маккарти: США “полностью профинансируют” помощь Израилю в области безопасности

В своей восторженной речи на пленуме Кнессета спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти похвалил американо-израильские связи и пообещал, что Америка всегда будет поддерживать еврейское государство и защищать его.



"Пока я являюсь спикером, Конгресс будет продолжать полностью финансировать помощь Израилю в сфере безопасности", - говорит Маккарти.



Он осуждает агрессию Ирана на Ближнем Востоке и финансирование им террористических марионеток в регионе.



"Для сдерживания Ирана наши страны должны продолжать стоять вместе, - сказал он. - Мы должны всегда оставаться решительными в нашем обязательстве, что Иран никогда не приобретет ядерное оружие".



Маккарти также подчеркивает, что "двухпартийная поддержка [в США] является основой наших отношений".

