Маккарти: США “полностью профинансируют” помощь Израилю в области безопасности
В своей восторженной речи на пленуме Кнессета спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти похвалил американо-израильские связи и пообещал, что Америка всегда будет поддерживать еврейское государство и защищать его.
"Пока я являюсь спикером, Конгресс будет продолжать полностью финансировать помощь Израилю в сфере безопасности", - говорит Маккарти.
Он осуждает агрессию Ирана на Ближнем Востоке и финансирование им террористических марионеток в регионе.
"Для сдерживания Ирана наши страны должны продолжать стоять вместе, - сказал он. - Мы должны всегда оставаться решительными в нашем обязательстве, что Иран никогда не приобретет ядерное оружие".
Маккарти также подчеркивает, что "двухпартийная поддержка [в США] является основой наших отношений".