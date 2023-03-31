Лукашенко: я под Путина не ложился
Белорусский лидер Александр Лукашенко объявил, что "не ложился" под президента России Владимира Путина.
Об этом он сказал в пятницу, 31 марта, выступая в Минске с посланием к народу и парламенту.
"Никто ни под кого не ложился", - сказал Лукашенко.
По его словам, взаимодействие между Беларусью и Россией носит "всеобъемлющий многоплановый характер".
Напомним, ранее Лукашенко призвал к немедленному прекращению боевых действий в Украине и началу переговоров по мирному урегулированию.