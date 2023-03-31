



Лукашенко: я под Путина не ложился

Белорусский лидер Александр Лукашенко объявил, что "не ложился" под президента России Владимира Путина.



Об этом он сказал в пятницу, 31 марта, выступая в Минске с посланием к народу и парламенту.



"Никто ни под кого не ложился", - сказал Лукашенко.



По его словам, взаимодействие между Беларусью и Россией носит "всеобъемлющий многоплановый характер".



Напомним, ранее Лукашенко призвал к немедленному прекращению боевых действий в Украине и началу переговоров по мирному урегулированию.