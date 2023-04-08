



Литва ждет от саммита в Вильнюсе конкретных шагов по интеграции Украины в НАТО

Вице-министр иностранных дел Литвы Мантас Адоменас считает, что саммит НАТО в Вильнюсе будет успешным, если будет явный прогресс на политическом треке интеграции Украины в Североатлантический Альянс.



"В то же время очевидно, что содержание декларации и суть планируемых решений пока находятся на стадии обсуждения, поэтому пока об этом говорить рано. Но мы и наши партнеры — их круг, кстати, расширяется — ищем конкретные шаги по интеграции Украины в Альянс", — сказал Адоменас в интервью Укринформ.



Он добавил, что переговоры продолжаются для обеспечения представительства Украины на саммите на самом высоком уровне.



Литовский дипломат указал на еще одну важную составляющую будущего саммита – укрепление обороны восточного фланга НАТО.



"Мы видим положительные изменения в Польше и других соседних странах. Но настораживает то, что ситуация в Прибалтике такая же, как и год назад, до начала полномасштабной войны на Украине", - подчеркнул Адоменас.



В четверг, 6 апреля, парламент Литвы принял резолюцию саммита НАТО в Вильнюсе, которая включает официальное приглашение Украине вступить в Альянс.



Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пригласил к участию Президента Украины Владимира Зеленского.

