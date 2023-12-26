



Литва предупредила об угрозе со стороны России для НАТО

Если Запад прекратит поддержку Украины, это может обернуться агрессией со стороны России в отношении НАТО.



По данным информационного агентства Delfi, такое предупреждение сделал президент Литвы Гитанас Науседа.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Это будет зависеть от сценария войны в Украине. Если России не удастся вернуть все в свою пользу, то, конечно, она застрянет там надолго и не сможет воевать на нескольких фронтах", - подчеркнул он.



По словам Науседы, угроза для НАТО со стороны РФ является реальным сценарием, хотя и вероятность этого "невелика".



"Ни у кого нет ответа на вопрос, когда поведение России может измениться, и когда оно бросит свой взгляд в сторону НАТО", - добавил он.