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Литва предупредила об угрозе со стороны России для НАТО
26.12.2023 13:55 Алина Груднева

Литва предупредила об угрозе со стороны России для НАТО

Если Запад прекратит поддержку Украины, это может обернуться агрессией со стороны России в отношении НАТО.

По данным информационного агентства Delfi, такое предупреждение сделал президент Литвы Гитанас Науседа.

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"Это будет зависеть от сценария войны в Украине. Если России не удастся вернуть все в свою пользу, то, конечно, она застрянет там надолго и не сможет воевать на нескольких фронтах", - подчеркнул он.

По словам Науседы, угроза для НАТО со стороны РФ является реальным сценарием, хотя и вероятность этого "невелика".

"Ни у кого нет ответа на вопрос, когда поведение России может измениться, и когда оно бросит свой взгляд в сторону НАТО", - добавил он.

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