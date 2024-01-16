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Лавров поблагодарил Северную Корею за военную поддержку России в войне в Украине
16.01.2024 16:15 MIGnews.com

Лавров поблагодарил Северную Корею за военную поддержку России в войне в Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник, 16 января, поблагодарил своего северокорейского коллегу Чо Сон Хуи за поддержку Пхеньяном войны России в Украине.

"Безусловно, мы всегда поддерживаем Северную Корею в Организации Объединенных Наций и очень ценим их позицию по поддержке позиции Российской Федерации, в том числе по вопросам, связанным со "специальной военной операцией", которую мы проводим в Украине", - сказал Лавров в начале встречи в российской столице.

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Запад и Украина обвиняют Северную Корею в поставках России тяжелого вооружения, включая баллистические ракеты, которые российская армия использует в своих бомбардировках.

По оценкам Южной Кореи, количество контейнеров с баллистическими ракетами, пусковыми установками и сотнями тысяч артиллерийских снарядов, отправленных Северной Кореей в Россию с середины 2023 года, составляет более 5 000.

По словам обоих дипломатов, целью встречи является реализация договоренностей, достигнутых в сентябре на встрече в России между президентом РФ Владимиром Путиным и северокорейским диктатором Ким Чен Ыном.

"Соответствующая работа ведется очень активно", - сказал Лавров.

Как сообщили в Кремле, Лавров и Чо позже лично доложат Путину об итогах своих переговоров.
 

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