



Лавров поблагодарил Северную Корею за военную поддержку России в войне в Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник, 16 января, поблагодарил своего северокорейского коллегу Чо Сон Хуи за поддержку Пхеньяном войны России в Украине.



"Безусловно, мы всегда поддерживаем Северную Корею в Организации Объединенных Наций и очень ценим их позицию по поддержке позиции Российской Федерации, в том числе по вопросам, связанным со "специальной военной операцией", которую мы проводим в Украине", - сказал Лавров в начале встречи в российской столице.



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Запад и Украина обвиняют Северную Корею в поставках России тяжелого вооружения, включая баллистические ракеты, которые российская армия использует в своих бомбардировках.



По оценкам Южной Кореи, количество контейнеров с баллистическими ракетами, пусковыми установками и сотнями тысяч артиллерийских снарядов, отправленных Северной Кореей в Россию с середины 2023 года, составляет более 5 000.



По словам обоих дипломатов, целью встречи является реализация договоренностей, достигнутых в сентябре на встрече в России между президентом РФ Владимиром Путиным и северокорейским диктатором Ким Чен Ыном.



"Соответствующая работа ведется очень активно", - сказал Лавров.



Как сообщили в Кремле, Лавров и Чо позже лично доложат Путину об итогах своих переговоров.

