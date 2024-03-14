



Лавров оскорбился на решение послов ЕС и обозвал их "хамами"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров возмущен решение европейских послов не приходить к нему на встречу.



По данным кремлевских СМИ, об этом он сказал в интервью пропагандисту Соловьеву.



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По словам Лаврова, решение европейских дипломатов является "хамством".



Глава российского внешнеполитического ведомства пригрозил тем, что "Москва учтет отсутствие интереса у послов ЕС к общению с представителями российского руководства".