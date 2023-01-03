



Лавров обсудил с новым главой МИД Израиля совместную работу

Российское министерство иностранных дел сообщает подробности разговора между Сергеем Лавровым и новым главой МИД Израиля Эли Коэном.



Сообщается, что в ходе беседы Лавров "выразил готовность к совместной работе в интересах укрепления разнопланового взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Израилем".



Также глава МИД РФ подтвердил российскую позицию в пользу нормализации обстановки в Сирии политико-дипломатическими методами при уважении её суверенитета и территориальной целостности.



Кроме этого, Сергей Лавров обсудил с Эли Коэном ситуацию в Украине.



"Глава российского внешнеполитического ведомства также информировал своего израильского коллегу об отдельных аспектах ситуации на Украине в контексте проводимой Россией специальной военной операции", - сообщает МИД РФ.