Новости » Политика
Лавров обсудил с новым главой МИД Израиля совместную работу
03.01.2023 16:48 Ольга Белозерова

Лавров обсудил с новым главой МИД Израиля совместную работу

Российское министерство иностранных дел сообщает подробности разговора между Сергеем Лавровым и новым главой МИД Израиля Эли Коэном.

Сообщается, что в ходе беседы Лавров "выразил готовность к совместной работе в интересах укрепления разнопланового взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Израилем".

Также глава МИД РФ подтвердил российскую позицию в пользу нормализации обстановки в Сирии политико-дипломатическими методами при уважении её суверенитета и территориальной целостности.

Кроме этого, Сергей Лавров обсудил с Эли Коэном ситуацию в Украине.

"Глава российского внешнеполитического ведомства также информировал своего израильского коллегу об отдельных аспектах ситуации на Украине в контексте проводимой Россией специальной военной операции", - сообщает МИД РФ. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы