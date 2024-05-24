Латвия осудила РФ за провокацию на границе с Эстонией
Латвия осудила действия российских пограничников, которые убрали на границе с Эстонией буи, которые устанавливаются там каждый год для для предотвращения навигационных ошибок.
Соответствующее заявление сделала премьер-министр Латвии Эвика Силиня.
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"Снятие Россией эстонских буев на реке Нарва является неприемлемым. Этот пограничный инцидент является частью гибридной деятельности России в Европе", - сказала она.
По словам министра, Латвия будет противодействовать такому поведению россиян вместе с членами НАТО.
"Мы солидарны с нашими друзьями и членами Альянса в Эстонии", – добавила она.