



Курт Волкер: Путин прикрывается НАТО, чтобы оправдать нападения

Владимир Путин пытается оправдать свои действия, прикрываясь НАТО.



Об этом сказал экс-спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер.



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"Люди продолжают говорить о том, что России было дано обещание не расширять НАТО, в то время как человек, который якобы дал такое обещание, госсекретарь Джеймс Бейкер, публично, неоднократно устно и письменно говорил, что это ложь", - отметил Волкер.



По его словам, Путин пытается запугать Запад и оправдать свои нападения.



"Идея о том, что наличие границ со странами НАТО является для России чем-то новым и угрожающим, также эмпирически ложна. У нее есть граница с НАТО в Норвегии, то же самое с Черным морем в Турции, то же самое с Беринговым морем в США и Канаде. Так что это просто выдумка, которую Путин использует, чтобы запутать западную общественность и оправдать свои нападения", - пояснил Волкер.