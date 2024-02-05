



Кремль не сообщил, возьмет ли Карлсон интервью у Путина

В Кремле отказались сообщить, даст ли президент России Владимир Путин интервью Такеру Карлсону.



Новость появилась после того, как российские СМИ опубликовали фотографии, на которых Такер Карлсон запечатлен в Москве, на фоне заявлений о том, что он возьмет интервью у Владимира Путина в рамках своего шоу на канале X.



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54-летний бывший ведущий телеканала Fox News, как сообщается, прибыл в Россию 1 февраля.



"Многие иностранные журналисты приезжают в Россию", - сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 5 февраля, отвечая на вопрос о сообщениях о том, что Карлсон находится в России. Нам нечего сообщить по поводу интервью президента иностранным СМИ".



Это не первый случай, когда приезд Карлсона связывают с российскими СМИ.



В апреле 2023 года, в течение нескольких часов после того, как телеканал Fox News объявил о том, что "расстается" с ним, российские государственные СМИ и пропагандистские агентства открыли для него свои двери.



RT - российская государственная вещательная компания, ранее известная как Russia Today, запрещенная в десятках стран, - предложила ему свою платформу. "Эй, @TuckerCarlson, ты всегда можешь задать больше вопросов с @RT_com", - написала компания в Twitter.



Владимир Соловьев, пропагандист, чьи каналы были заблокированы YouTube в прошлом году за нарушение правил платформы, запрещающих подстрекательство к насилию, сообщил, что отправил письмо Карлсону, назвав его "последним оставшимся голосом разума".

