



Корреспондент ВВС: "Пресс-конференция Путина - спектакль"

"Впервые после полномасштабного вторжения России в Украину я приглашен на кремлевское мероприятие. Я нахожусь в одной комнате с Владимиром Путиным", сообщает корреспондент ВВС.



Я, и еще 600 человек.



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В выставочном зале напротив Кремля, в специально построенной телестудии, заставленной видеоэкранами и электронными табло, российские журналисты - и несколько иностранных корреспондентов - наблюдают за тем, как глава Кремля проводит пресс-конференцию по итогам года, совмещенную с телемостом. Он отвечает на вопросы представителей общественности и отдельных СМИ.



Четырехчасовой марафон тщательно срежиссирован. Может, меня и пригласили, но президент не отвечает на мои вопросы.



Жаль. Спустя почти два года после вторжения, так много всего хотелось спросить.

