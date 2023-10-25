



Королева Иордании: Нет доказательств того, что ХАМАС обезглавливал младенцев

Королева Иордании Рания Аль Абдулла рассказала CNN о нападении ХАМАС на Израиль, заявив, что нет “никаких доказательств” того, что террористы ХАМАС обезглавливали израильских младенцев.



В интервью Кристиане Аманпур из CNN королева Рания также обвинила Запад в том, что он придерживается “вопиющих двойных стандартов”, не осуждая израильскую бомбардировку Газы, которая “затронула не только террористов, но и мирных жителей”.



“Люди на Ближнем Востоке, в том числе в Иордании, мы просто шокированы и разочарованы реакцией мира на разворачивающуюся катастрофу”, – сказала она изданию. “За последние пару недель мы стали свидетелями вопиющих двойных стандартов в мире”.



Когда ее спросили о ее реакции на резню израильтян , она сказала: “Иордания очень четко изложила свою позицию: мы осуждаем убийство любого гражданского лица, будь то палестинец или израильтянин. Это этическая и моральная позиция Иордании. И это также позиция ислама. Ислам осуждает убийство мирных жителей”.



Отвечая на вопрос о позиции ее мужа, короля Иордании Абдаллы II, королева Рания сказала CNN , что у жителей Газы есть “два выбора”, заявив, что Израиль предлагает “выбор между изгнанием или истреблением, между этническими чистками и геноцидом”.



Королева Рания отметила, что война между Израилем и ХАМАСом началась не 7 октября.



"Это история 75-летней давности", – сказала она, хотя, по ее мнению, это "история оккупации при режиме апартеида" и создание “свободного, суверенного и независимого государства Палестина – единственный путь к миру”.