



Командующий ВВС Израиля: доверие - ключ к успеху в войне

В опубликованном в четверг письме, посвященном 50-летию войны Йом Киппур, командующий ВВС Израиля генерал-майор Томер Бар подчеркнул важность взаимного доверия и единства целей для обороноспособности Израиля на фоне продолжающихся демонстраций пилотов-резервистов, которые перестали являться на службу в знак протеста против реформы судебной системы.



В то время как пилоты запаса протестуют против судебной реформы, командующий ВВС заявил, что доверие - ключ к успеху в войне



В этом случае, по словам начальника ВВС, доверие является ключом к успеху в войне, поскольку "ты знаешь, что за тобой кто-то стоит - государство Израиль, оно твое. ты не одинок, как мой отец, потерявший всю свою семью в Холокосте".



"Эти слова - основа нашего существования", - отметил Бар, приписав этому чувству перелом в ходе войны.



Командующий ВВС отметил, что в позиции Меир есть два ключевых компонента, которые играют ключевую роль во время войны: доверие и самопожертвование солдат.



"Доверие, по определению, - это длинная цепь, состоящая из звеньев. Только прочная и долговечная связь между всеми звеньями цепи обеспечивает прочность цепи доверия", - заявил Бар. "Доверие скреплено звеньями всех тех, кто отправляет солдат на задание, каким бы трудным и опасным оно ни было".



