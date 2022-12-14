



Китай подарил Зимбабве здание парламента

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва отметил отличные отношения с Китаем, выступая с обращением к нации в новом здании парламента, сообщает The Associated Press.



Китай профинансировал и построил внушительное шестиэтажный комплекс на горе Хэмпден, в 18 километрах к западу от столицы Хараре, что свидетельствует о его растущем влиянии на бывшую британскую колонию. Внушительный комплекс обошелся в 200 миллионов долларов.



Официальное открытие последней сессии парламента перед выборами в следующем году состоится уже в новом здании. Здесь будут располагаться правительственные учреждения, вдали от перегруженного Хараре.



Связи между Зимбабве и Китаем восходят к 1960-м годам, когда Пекин помогал обучать и снабжать местных партизан для борьбы с белым меньшинством.

С 2003 года Зимбабве полагается на дружбу Китая и России после конфликта с Западом, который ввел санкции из-за нарушений прав человека и фальсификации результатов голосования тогдашним президентом Робертом Мугабе.



Китай активно участвует в строительстве крупнобюджетных инфраструктурных проектов в Зимбабве, включая реконструкцию крупных аэропортов. Китайская компания построила Колледж национальной обороны в Хараре, который открылся в 2014 году и финансировался за счет беспроцентного кредита от Китая.

Азиатский гигант так или иначе вкладывается во все сектора зимбабвийской экономики — от энергетики до горнодобывающей промышленности и сельского хозяйства.



Однако, в отличие от своего предшественника Мугабе, президент Мнангагва стремился растопить ледяные отношения и с Западом, желая восстановить членство в Британском Содружестве, в которое входят бывшие колонии Соединенного Королевства.



Зимбабве поддержало позицию России в отношении ситуации в Украине.