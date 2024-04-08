



Китай отрицает оказание военной помощи РФ – он продвигает мир в Украине

Китай осуществляет надлежащий контроль над экспортом товаров военного назначения и не оказывает военной поддержки России в ее войне против Украины.



Такое заявление сделала спикер МИД КНР Мао Нин в понедельник, 8 апреля.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и самые проверенные новости



"Позиция Китая в украинском вопросе всегда объективна и справедлива. Мы активно работаем над продвижением мирных переговоров и политического урегулирования", – цитирует Мао Нин "Укринформ".



Мао Нин отметила, что Китай не был стороной, которая привела к "украинскому кризису" и не получает от него никакой выгоды.



"Китай регулирует экспорт товаров, подлежащих повышенному контролю, в соответствии с его законами и правилами", – заверила дипломат.



Отношения Китая с Россией она назвала "нормальными" и призвала "соответствующие страны" (очевидно, имея в виду США и остальных партнеров Украины – ред.) "не нападать на них и не наносить ущерб законным правам и интересам китайских компаний".



Спикер МИД КНР заверила, что Китай будет собственным способом продолжать играть конструктивную роль для политического урегулирования "кризиса в Украине" и поддерживать коммуникацию со всеми привлеченными сторонами.



"Мы будем продолжать содействовать мирным переговорам нашим собственным способом и будем общаться со всеми заинтересованными сторонами, включая Украину, чтобы способствовать политическому урегулированию "кризиса", – отметила спикер.



При этом Мао Нин уклонилась от ответа на перспективы контактов лидеров Китая и Украины.



Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Китай усилил свою поддержку России. Утверждалось, что Пекин обеспечивает Москву спутниковыми снимками для военных целей, а также микроэлектроникой, станками для танков, оптикой и топливом для ракет. Сообщалось, что США подготовили санкции против китайских компаний, подозреваемых в помощи России в войне против Украины.