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Ким Чен Ын уволил главного генерала Северной Кореи и призвал готовиться к войне
10.08.2023 08:44 Ирина Демьянова

Ким Чен Ын уволил главного генерала Северной Кореи и призвал готовиться к войне

Северокорейский лидер Ким Чен Ын сменил главного генерала вооруженных сил и призвал к дополнительной подготовке к возможной войне, увеличению производства оружия и расширению военных учений, сообщили государственные СМИ в четверг, пишет India Today.

Ким Чен Ын заявил об этом на заседании Центральной военной комиссии, на котором обсуждались планы контрмер по сдерживанию врагов Северной Кореи, имена которых не называются, говорится в сообщении.

Главный генерал страны, начальник Генерального штаба Пак Су Ир был “уволен в отставку”, сообщило ЦТАК, не вдаваясь в подробности. Он проработал в своей должности около семи месяцев.

Пака сменил генерал Ри Ён Гиль, который ранее занимал пост министра обороны страны, а также главнокомандующего ее обычными войсками.

Ри также ранее занимал должность начальника штаба армии. Когда в 2016 году его заменили, его увольнение и последующее отсутствие на официальных мероприятиях вызвали в Южной Корее сообщения о его казни. Он снова появился через несколько месяцев, когда его назначили на другой высокопоставленный пост.

Ким также поставил цель по расширению мощностей по производству оружия, говорится в сообщении, но без подробностей. На прошлой неделе он посетил оружейные заводы, где призвал производить больше ракетных двигателей, артиллерийского и другого оружия.

США обвинили Северную Корею в поставках оружия России для ее войны в Украине, в том числе артиллерийских снарядов, реактивных снарядов и реактивных снарядов. Россия и Северная Корея отвергли эти утверждения.

Ким также призвал военных провести учения с использованием новейшего оружия и техники страны, чтобы поддерживать боевую готовность своих сил.
В Северной Корее 9 сентября пройдет парад ополченцев, приуроченный к 75-летию Дня основания республики. В Северной Корее есть ряд военизированных формирований, которые она использует для укрепления своих вооруженных сил.

США и Южная Корея планируют провести военные учения с 21 по 24 августа, которые Север рассматривает как угрозу своей безопасности.

 

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