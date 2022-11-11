



Катар грозит разрывом соглашения с Израилем в случае эскалации

Официальный представитель Катара сообщил агентству Reuters, что его страна предупредила Израиль о том, что любая "эскалация" приведет к отмене соглашения о прямых чартерных рейсах между Израилем и Катаром во время чемпионата мира по футболу.



По условия соглашения, израильтянам и палестинским арабам будет разрешено посещать матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2022 в Катаре, который стартует 20 ноября. Прямые чартерные рейсы будут временно выполняться между аэропортом Бен-Гурион в Тель-Авиве и международным аэропортом Хамад в Дохе.



Путешественникам потребуется зарегистрированная Hayya (удостоверение личности болельщика, необходимое для въезда в Катар во время турнира) и действующий авиабилет для поездки в Катар и обратно. Консульские услуги для граждан Израиля будут предоставляться по согласованию с министерством иностранных дел Израиля через специальную частную международную туристическую компанию, базирующуюся в Дохе.



Катарский чиновник подчеркнул, что данное соглашение не меняет позиции Катара в отношении нормализации отношений с Израилем.



"Это часть приверженности Катара требованиям ФИФА к размещению, и это не должно быть политизировано. Благодаря этому соглашению палестинцы теперь смогут насладиться первым чемпионатом мира в арабском и мусульманском мире", - заявил он.



Чиновник добавил, что Доха сообщила Израилю, что "любая эскалация в Иерусалиме, Газе или в Иудее и Самарии во время чемпионата мира может привести к расторжению соглашения, включая прямые рейсы".