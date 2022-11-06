



Израильтяне смогут летать в Катар на чемпионат мира



Чемпионат мира по футболу в Катаре стартует ровно через две недели (20.11), и подготовка к нему уже завершается. Израильтяне также смогут приехать на чемпионат мира, который пройдет в Дохе, несмотря на то, что у Израиля нет дипломатических отношений с этой страной.

Такая возможность у них появится всего на месяц и им придется получить визу и купить билет на игру.

Кипрская авиакомпания TUS Airways получила разрешение на выполнение рейсов из Тбилиси в Катар, с остановкой на Кипре для быстрой проверки и без смены самолетов.



Руководство TUS получило все разрешения, необходимые для выполнения уникальных рейсов. Специальные рейсы начнутся 20 ноября и продлятся до 15 декабря, когда они будут вылетать из Бен-Гурион между 8-9 утра и приземляться в аэропорту Дохи между 3-4 часами дня.



TUS будет выполнять в общей сложности 6 круговых рейсов (12 рейсов), которые будут осуществляться на самолетах Airbus A320 компании. Время полета из Тбилиси в Ларнаку составит около 50 минут, а из Ларнаки в Доху - около 3:10 часов. Компания также уточняет, что рейсы в Катар не будут пролегать над Ираном.



Стоимость перелета начинается от $555 в обе стороны в зависимости от дат, а компания Tik Tik является эксклюзивным продавцом этих рейсов.



