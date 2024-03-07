



Какова настоящая причина лишения наследства принца Гарри?

Гарри покинул дворец и переехал со своей женой, актрисой Меган Маркл в Монтесито в Калифорнии. Казалось бы, живи себе. Но нет. Скандалы не утихают.



В прошлом месяце стало известно, что его отстранили не только от жизни во дворце,

но и из разговоров о плане престолонаследия, которые начались после того, как король понял, что он заболел.



“Принц Уэльский Уильям находится в центре плана преемственности. Но Гарри даже не пригласили, потому что ему никто не доверял”, — рассказал королевский эксперт Том Куин.



Когда о решении было объявлено, Куин дал аналогичную интерпретацию:



“Планирование преемственности — это совершенно секретный процесс, и никто не доверяет Гарри быть его частью, по той простой причине, что если он чувствует себя обделенным, что его унижают или что он не получает того, что заслуживает, он немедленно побежит сообщить в СМИ”.



