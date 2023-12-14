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Как отреагировали в НАТО на падение российского дрона в Румынии
14.12.2023 17:43 Алина Груднева

Как отреагировали в НАТО на падение российского дрона в Румынии

Североатлантический Альянс не считает падение российского дрона на территории Румынии атакой в НАТО.

Об этом в комментарии немецкому информагентству DPA сказал официальный представитель НАТО Дилайн Уайт.

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"Нет никаких признаков того, что этот беспилотник предназначался для поражения цели на территории Альянса или целенаправленного нападения на страну НАТО", - сказал он.

Ранее в Румынии официально подтвердили падение российского "Шахеда" на территории страны во время ночной атаки России по территории Украины.

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