



Как отреагировали в НАТО на падение российского дрона в Румынии

Североатлантический Альянс не считает падение российского дрона на территории Румынии атакой в НАТО.



Об этом в комментарии немецкому информагентству DPA сказал официальный представитель НАТО Дилайн Уайт.



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"Нет никаких признаков того, что этот беспилотник предназначался для поражения цели на территории Альянса или целенаправленного нападения на страну НАТО", - сказал он.



Ранее в Румынии официально подтвердили падение российского "Шахеда" на территории страны во время ночной атаки России по территории Украины.