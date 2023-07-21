



Израиль получил новые истребители F-35

В четверг ВВС Израиля (IAF) получили три самолета Lockheed Martin F-35 Adir, сообщила в пятницу американская аэрокосмическая компания. Самолеты приземлились на авиабазе Неватим, сообщает i24NEWS.



Теперь ВВС официально имеют в своем распоряжении 39 самолетов Adir и экспериментальный самолет, известный как AS-15, дислоцированный на базе Тель-Ноф. Сообщается, что израильский флот F-35 преодолел 20 000 совокупных летных часов в ходе обучения, сертификации и оперативной деятельности.



Израиль первым в мире закупил современные истребители в рамках сделки по продаже военных товаров с американским правительством, подписанной в октябре 2010 года. Затем в декабре 2017 года ВВС США объявили о готовности F-35 Adir к эксплуатации после завершения комплексного обучения, обучения и процессов освоения самолета и его экипажей.



По состоянию на июль Lockheed Martin заявила, что 945 F-35 по всему миру налетали в общей сложности 691 000 часов, работая с 39 баз и авианосцев в девяти странах мира. На данный момент обучено более 2070 пилотов и 14 525 человек технического персонала.



Израиль одобрил покупку третьей эскадрильи F-35 производства Lockheed Martin в рамках сделки на 3 миллиарда долларов, сообщило министерство обороны в начале июля. Процесс оснащения еще 25 самолетов будет продолжаться в ближайшие годы.

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В 2018 году Израиль стал первой страной, которая использовала F-35 в боевых действиях в рамках операций ЦАХАЛа по всей Сирии, в первую очередь нанося удары по поддерживаемым Ираном террористам, а также по позициям сирийской армии.



