



Из-за смерти 4-летнего мальчика: развязка Бегин и Аялон перекрыты



Участники акции протеста перекрыли перекресток Бегин в Тель-Авиве, а также подъемы и спуски к шоссе Аялон для движения в северном направлении.



Демонстранты возмущены тем, что в знак протеста против того, что, по словам протестующих, 80-летняя женщина-водитель из Нетании, которую подозревают в том, что около трех месяцев назад она задавила насмерть четырехлетнего Рафаэля Адна в Нетании - и скрылась с места происшествия.



Полиция сообщила, что "в связи с перекрытием дороги в этом районе возможны заторы. Необходимо соблюдать указания полицейских и использовать альтернативные пути".



Зив Адна, отец Рафаэля сказал: "Водителю машины до этого момента не было предъявлено обвинение". Семья и ее сторонники пришли с футболками, на которых была напечатана фотография 4-летнего ребенка, и табличками с призывом "справедливости для Рафаэля". По их словам, они намерены бороться до тех пор, пока не будет вынесено обвинительное заключение в отношении женщины, которая скрылась с места происшествия после аварии и утверждает, что "не почувствовала", что сбила кого-то.

