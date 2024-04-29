



Италия вызвала посла РФ на "ковер": в чем причина

Министерство иностранных дел Италии вызвало "на ковер" посла РФ в стране Алексея Параманова.



По словам главы итальянского МИДа Антонио Таяни, дипломата вызвали для разъяснений по поводу передачи итальянской группы Ariston Thermo в управление "Газпрому".



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"Правительство просит разъяснений по вопросу национализации Ariston Thermo Group", - сказал он.



По словам итальянского министра, местные власти работают над этим вопросом с Брюсселем и Берлином.



Накануне, 27 апреля, президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче 100% акций дочерних компаний Ariston и немецкой BSH Hausgeräte в России во "временное управление" "Газпрому". По словам Таяни, Италия намерена защищать свой бизнес на всех международных рынках.