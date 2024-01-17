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ISW: Путин раскачивает тему стран Балтии для эскалации
17.01.2024 10:43 MIGnews.com

ISW: Путин раскачивает тему стран Балтии для эскалации

“Они выбрасывают этнических россиян и эта ситуация непосредственно влияет на безопасность России”, - заявил Путин, говоря, в частности, о Латвии. Но эта тема в итоге касается всех стран Балтии. 

Институт изучения войны (ISW) считает, что Путин нарочно раскачивает тему угнетения русских в Латвии, Литве и Эстонии для того, чтобы создать очередной повод для “защиты”.

При этом институт говорит, что нет никаких признаков военной активности России в этом регионе, но эти заявки выглядят как “задел на будущее”.

 

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