



ISW: Путин раскачивает тему стран Балтии для эскалации

“Они выбрасывают этнических россиян и эта ситуация непосредственно влияет на безопасность России”, - заявил Путин, говоря, в частности, о Латвии. Но эта тема в итоге касается всех стран Балтии.



Институт изучения войны (ISW) считает, что Путин нарочно раскачивает тему угнетения русских в Латвии, Литве и Эстонии для того, чтобы создать очередной повод для “защиты”.



При этом институт говорит, что нет никаких признаков военной активности России в этом регионе, но эти заявки выглядят как “задел на будущее”.



