



Источники в Ликуде: Ави Маоз - двойная катастрофа

Источники в Ликуде признают в неофициальных разговорах, что решение о передаче Ави Маозу отдела внешних программ в министерстве образования было ошибкой. Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.



Согласно тем же источникам, в "Ликуде" думали, что это маленькое и незначительное подразделение в министерстве образования, и не понимали, его влияние на образовательную деятельность.



Подразделение, которое возглавит лидер партии Ноам, которому предстоит получить должность заместителя министра в канцелярии премьер-министра, занимается всем содержанием, выходящим за рамки обычных предметов, таких как математика, география или английский язык. Это подразделение отвечает за программы на сумму около 2 миллиардов шекелей, которые касаются воспитания ценностей. Ликуд признает, что они просто не понимали, что делают - и теперь невозможно отказаться от соглашения.



Журналист Амир Ивги говорит, что в Ликуде называют соглашение с Ави Маозом "двойной катастрофой" - и из-за отношения председателя Ноама к ЛГБТ-сообществу, и потому, что это провал Ликуда в управлении переговорами. Ликуд, который считает себя правой либеральной партией признает: "Гомофобия не является ни нашей традицией, ни традицией наших избирателей".