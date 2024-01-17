



Иран: все фронты останутся активными, если не будет прекращения огня в Газе

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян объявил, что нападения на Израиль прекратятся, если "геноцид" в Газе "прекратится".



Такое заявление он сделал, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.



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"Прекращение геноцида в Газе приведет к прекращению военных действий и кризисов в регионе", - сказал он.



По словам главы иранского внешнеполитического ведомства, безопасность Красного моря связана с событиями в Газе.



"Все пострадают, если преступления Израиля в Газе не прекратятся. Все фронты останутся активными", - предупредил он.