



Иран представил крылатую ракету с ИИ: что она “умеет” – видео

Как утверждают иранцы, новая ракета способна пролететь 1000 км, уклоняться от радаров, изменять траекторию во время движения и уничтожать какие-либо корабли, но ее еще ни разу не применяли в бою. Армия Ирана получила на вооружение первую крылатую ракету с искусственным интеллектом Abu Mahdi. Об этом сообщает иранское издание Tehran Times.



Крылатые ракеты Abu Mahdi передали военно-морским силам и Корпусу стражей исламской революции. Иранцы уверяют, что ракета отличается высокой точностью, разрушительной силой и дальностью полета более 1000 км. Это позволит усилить оборону Ирана и увеличить зону поражения военно-морских подразделений, считают они.



Искусственный интеллект внедрен в систему управления и определения траектории ракеты, благодаря этому она может совершать маневры на малых высотах, изменять высоту и направление полета, а также уклоняться от вражеских радаров. Abu Mahdi также получила современную навигационную систему и мощный двигатель, позволяющий запускать ее из любой точки в Иране для поражения мобильных морских целей.



"Умная" ракета способна преодолевать естественные и искусственные преграды, а также средства радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны, чтобы противник не мог вовремя засечь ее и отреагировать. Утверждается, что большая боеголовка уничтожит корабль любого типа, в том числе фрегатов и эсминцев. При этом ракета использует как активные, так и пассивные головки самонаведения, а система навигации реагирует на движение цели во время полета.



Иранский контр-адмирал Али Реза Тангсири заявил, что новые ракеты "практически невозможно отследить" из-за большой дальности и низкой высоты. Запускать их можно с корабля или береговой пусковой установки. Главной целью Abu Mahdi военный назвал “удержание врагов как можно дальше от берегов Ирана”. Например, условным авианосцам придется останавливаться не менее чем за 1000 км, чтобы не попасть под удар.



"Это означает, что истребители на борту этого авианосца станут бесполезными", – подчеркнул Тангсири.



Ракету иранские конструкторы назвали в честь бывшего заместителя главы иракских отрядов народной мобилизации, убитого вместе с главнокомандующим иранскими силами по борьбе с терроризмом генерал-лейтенантом Касемом Сулеймани.



Пока неясно, как Abu Mahdi будут работать на практике, поскольку их еще ни разу не испытывали в боевых условиях. Подтверждений сообщений о новых системах управления и контроля на базе ИИ пока нет – ни одна из них не смогла уклониться от радаров.