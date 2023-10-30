



Иордания боится эскалации и просит у США ПВО Patriot

Иордания, надежный союзник США на Ближнем Востоке, серьезно опасается возможных угроз для себя, после ответных действий Израиля в Газе.



Именно поэтому Королевство обратилось к Вашингтону с просьбой разместить системы ПВО Patriot для усиления пограничной обороны страны в период обострения напряженности в регионе, сообщил официальный представитель армии страны.



"Мы обратились к американской стороне с просьбой помочь укрепить нашу систему обороны зенитно-ракетными комплексами Patriot", - заявил представитель армии Иордании бригадный генерал Мустафа аль-Хияри в интервью государственному телевидению.

Королевство также запросило дополнительную помощь для борьбы с беспилотниками, используемыми в войне на юге Сирии.



"Беспилотники стали угрозой на всех наших фронтах", - отметил представитель армии.



Всего, с момента начала сирийского конфликта в 2011 году Вашингтон потратил сотни миллионов долларов на то, чтобы помочь Амману создать сложную систему наблюдения, известную как "Программа пограничной безопасности", с целью противодействия проникновению террористов из Сирии и Ирака.