



ИИ-оружие на горизонте мировых держав – анализ

США и Китай находятся в состоянии технологической войны за будущее искусственного интеллекта (ИИ), говорится в недавнем пресс-релизе лондонской аналитической компании GlobalData. Обе страны делают все возможное, чтобы не допустить приобретения технологий и материалов, которые могли бы расширить возможности их вооруженных сил по использованию и развитию искусственного интеллекта.



Например, согласно отчету, в ответ на американский закон, ограничивающий доступ Китая к американским технологиям производства микросхем, и вводящий другие экспортные ограничения, Китай установил контроль за экспортом галлия и германия – материалов, используемых в производстве солнечных батарей и полупроводников. Более того, представитель китайского посольства в Вашингтоне заявил, что Китай "очень разочарован" тем, что США решили запретить некоторые инвестиции в технологии. В заявлении МИД КНР выразил обеспокоенность тем, что ограничения США "серьезно подрывают интересы китайских и американских компаний и инвесторов. Китай будет внимательно следить за развитием ситуации и твердо защищать свои права и интересы".



Индустрия ИИ переживает взрывной рост прибыльности и стоимости. В релизе GlobalData отмечается, что если в 2022 году объем рынка ИИ составил 81,3 млрд долларов, то, про прогнозам, в 2030 году он достигнет 908,7 млрд долларов и будет расти с огромной годовой скоростью 35,2%.



Пока США и Китай стремятся ограничить прогресс друг друга в области развития ИИ, другие страны, несмотря на этические проблемы, стремятся использовать боевые возможности ИИ. Эти новые, разрушительные технологии имеют особое значение для будущего поля боя.



"ИИ может автоматизировать и улучшить все аспекты современной войны, включая обучение и моделирование, сбор разведданных, радиоэлектронную борьбу и службу на передовой", – говорит младший аналитик отдела тематической разведки GlobalData Бенджамин Чин.



Смертоносное автономное оружие (САО) относится к тем видам вооружений, которые, будут становиться все более актуальными по мере внедрения ИИ в военную сферу. США, Россия, Индия и Израиль уже заблокировали переговоры в ООН о запрете использования такого оружия. Чин отмечает, что "особую озабоченность вызывает способность автономных систем позитивно идентифицировать, нацеливать и устранять предполагаемые враждебные угрозы без контроля со стороны человека". Однако, как и в случае с любой другой военной технологией, перспектива отставания от других стран может заставить военных внедрять ИИ, несмотря на этические проблемы".

