



Хути снова угрожают ОАЭ, Саудовской Аравии и Израилю

Высокопоставленный представитель хути предупредил, что группировка продолжает угрожать ОАЭ и Саудовской Аравии, и что они могут достичь целей "далеко за пределами" этих стран, намекая на то, что группировка планирует нападения на силы США в регионе и Израиль.



Об этом сообщает Jerusalem Post.



Хути заявили, что без колебаний будут атаковать "чувствительные цели". Это может относиться к нефтяным установкам.



Представители группировки предупредили, что страны региона "стремились к размещению иностранных военных баз вблизи источников нефти и газа, морских и воздушных портов в оккупированных йеменских мухафазах, чтобы грабить и истощать богатства народа Йемена".



Как отмечает JPost, этот комментарий, похоже, направленный против США и Израиля, которые недавно провели военные учения в Красном море.



"Угрозы со стороны Запада и сионистов в территориальных водах Йемена - это вопиющая военная интервенция", - заявил представитель группировки.