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Хути снова угрожают ОАЭ, Саудовской Аравии и Израилю
07.10.2022 19:15 Ольга Белозерова

Хути снова угрожают ОАЭ, Саудовской Аравии и Израилю

Высокопоставленный представитель хути предупредил, что группировка продолжает угрожать ОАЭ и Саудовской Аравии, и что они могут достичь целей "далеко за пределами" этих стран, намекая на то, что группировка планирует нападения на силы США в регионе и Израиль.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Хути заявили, что без колебаний будут атаковать "чувствительные цели". Это может относиться к нефтяным установкам.

Представители группировки предупредили, что страны региона "стремились к размещению иностранных военных баз вблизи источников нефти и газа, морских и воздушных портов в оккупированных йеменских мухафазах, чтобы грабить и истощать богатства народа Йемена". 

Как отмечает JPost, этот комментарий, похоже, направленный против США и Израиля, которые недавно провели военные учения в Красном море.

"Угрозы со стороны Запада и сионистов в территориальных водах Йемена - это вопиющая военная интервенция", - заявил представитель группировки. 

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