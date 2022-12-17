



"Главное качество русских - умение массово приносить себя в жертву"





Депутат Госдумы России от партии "Новые люди" Дмитрий Певцов считает, что главная сила россиян — это умение массово умирать. Об этом он сказал на концерте в честь 105-летия Московского высшего общевойскового командного училища. Мероприятие транслировал российский телеканал "Звезда".

По его словам, это главное отличие россиян "от всего мира".



"Так, как наши умеют любить, дружить и умирать, это конечно… Да еще в таком количестве, как это ни печально и ни страшно… Такого количества святых нет ни в одной стране мира. Вот, наверное, в этом наша сила. В том числе, отличие от всего мира", – сказал он перед зрителями на сцене.



Well-known Russian actor Dmitry Pevtsov made a statement on Russian TV that the main quality of Russian people is dying in large numbers. pic.twitter.com/7Fng63Iwui — Dmitri (@wartranslated) December 17, 2022

Ведущая Юлия Розенберг поддержала слова Певцова, а публика ответила аплодисментами."Часто общаюсь с военнослужащими, которых участвуют в "специальной военной операции". Всегда задаю каждому один и тот же вопрос — ради чего стоит жить и за что не страшно умереть. Все говорят, что не страшно умереть за свою родину, своих людей, народ, семью", — добавила Розенберг.История России, по мнению Певцова, заключается в "объединении земель". Депутат блеснул знаниями географии и заявил, что Россия – единственная в мире страна, расположенная на двух континентах – в Европе и в Азии."Это не может не раздражать. Это раздражает весь мир", — заметил он.Стоит напомнить, что кроме РФ на двух континентах расположены несколько стран. Это Турция (юго-восток Европы и юго-запад Азии), Казахстан, Египет (Африка и Европа) и Испания.