



Глава ООН “потрясен” насилием со стороны израильских сил в Аль-Аксе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш «потрясен» насилием со стороны израильских сил против верующих в комплексе мечети Аль-Акса, заявил в среду его представитель.



"Гутерриш шокирован и потрясен увиденными им сегодня утром кадрами насилия и избиения израильскими силами безопасности в мечети Аль-Кибли в Иерусалиме в священное для евреев, христиан и мусульман время календаря", - сказал его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик на пресс-конференции.



"Это должно быть время мира и ненасилия", — сказал он.



Дюжаррик повторил заявление специального координатора ООН по ближневосточному мирному процессу Тора Веннесленда, который призвал политических, религиозных и общественных лидеров всех сторон отказаться от подстрекательства, подстрекательской риторики и провокационных действий.

