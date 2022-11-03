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Глава НАТО: Швеция и Финляндия выполнили требования для вступления в Альянс
03.11.2022 21:42 Ольга Белозерова

Глава НАТО: Швеция и Финляндия выполнили требования для вступления в Альянс

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия выполнили все требования для вступления в НАТО.

"Очевидно, что Финляндия и Швеция выполнили условия меморандума и обязались осуществлять долгосрочное партнерство с Турцией", - заявил он.

Однако, как сообщает "Европейская правда", в Турции не согласились со мнением Столтенберга о том, что Финляндия и Швеция выполнили все требования.

"Мы подписали меморандум, чтобы четко зафиксировать все шаги, необходимые для вступления. И некоторые из этих шагов не были воплощены", - заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. 

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