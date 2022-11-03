



Глава НАТО: Швеция и Финляндия выполнили требования для вступления в Альянс

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия выполнили все требования для вступления в НАТО.



"Очевидно, что Финляндия и Швеция выполнили условия меморандума и обязались осуществлять долгосрочное партнерство с Турцией", - заявил он.



Однако, как сообщает "Европейская правда", в Турции не согласились со мнением Столтенберга о том, что Финляндия и Швеция выполнили все требования.



"Мы подписали меморандум, чтобы четко зафиксировать все шаги, необходимые для вступления. И некоторые из этих шагов не были воплощены", - заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.