



Глава минобороны Германии поднял на смех ядерные угрозы Путина

Министр обороны Германии Борис Писториус призвал не относиться серьезно к ядерным угрозам Владимира Путина.



По данным Tagesschau, такое заявление он сделал на заседании ядерного планирования НАТО, которое прошло в Брюсселе.



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"Мы не должны позволять обманывать себя каждым его заявлением. Иногда он угрожает, иногда выглядит раздраженным, а затем снова агрессивным", – отметил он.



По мнению Писториуса, риска реальной эскалации с применением ядерного оружия в настоящий момент нет. Ядерные угрозы Путина он считает особым способом ведения гибридной войны.