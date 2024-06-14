Глава минобороны Германии поднял на смех ядерные угрозы Путина
Министр обороны Германии Борис Писториус призвал не относиться серьезно к ядерным угрозам Владимира Путина.
По данным Tagesschau, такое заявление он сделал на заседании ядерного планирования НАТО, которое прошло в Брюсселе.
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"Мы не должны позволять обманывать себя каждым его заявлением. Иногда он угрожает, иногда выглядит раздраженным, а затем снова агрессивным", – отметил он.
По мнению Писториуса, риска реальной эскалации с применением ядерного оружия в настоящий момент нет. Ядерные угрозы Путина он считает особым способом ведения гибридной войны.